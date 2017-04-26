Hutchison снизил прибыль

При росте контейнерооборота

Hutchison Port Holdings Trust опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

Выручка сократилась на 6,3% и составила 2,6 млрд гонконгских долларов (331,3 млн долларов США). Операционная прибыль снизилась на 38,5% до 709 млн гонконгских долларов (91,1 млн долларов США). Прибыль до налогообложения упала на 49,8% до 502,7 млн гонконгских долларов (64,6 млн долларов США). Чистая прибыль за квартал составила 375,9 млн гонконгских долларов (48,3 млн долларов США) – на 52,7% меньше, чем годом ранее.

Операционные расходы снизились на 16,9% до 1,9 млрд гонконгских долларов (240,2 млн долларов США), в том числе себестоимость услуг сократилась на 11,8% до 918,5 млн гонконгских долларов (118 млн долларов США), расходы на персонал – на 5,9% до 75 млн гонконгских долларов (9,6 млн долларов США), амортизация и обесценение выросли на 1,9% до 735,9 млн гонконгских долларов (94,6 млн долларов США).

По итогам первого квартала суммарный контейнерооборот глубоководных терминалов увеличился на 2% и составил 5,3 млн TEU.