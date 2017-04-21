Транзит Госдума РФ Законопроект Законопроект о транзитных перевозках 26 апреля 2017, 12:26 / SeaNews / Рейтинг: 225 Внесен в Госдуму Проект федерального закона «О перевозках транзитных грузов (товаров) через территорию Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Государственную Думу. Согласно информации Госдумы, законопроект зарегистрирован 25 апреля. Внес проект закона депутат Госдумы Виталий Ефимов. Напомним, ранее правительство РФ поддержало законопроект для принятия в первом чтении Государственной Думой с последующей доработкой с учетом замечаний ко второму чтению. Оцените статью: 0