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Транзит Госдума РФ Законопроект

Законопроект о транзитных перевозках

26 апреля 2017, 12:26 / SeaNews / Рейтинг: 225

Внесен в Госдуму

Проект федерального закона «О перевозках транзитных грузов (товаров) через территорию Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Государственную Думу.

Согласно информации Госдумы, законопроект зарегистрирован 25 апреля. Внес проект закона депутат Госдумы Виталий Ефимов.

Напомним, ранее правительство РФ поддержало законопроект для принятия в первом чтении Государственной Думой с последующей доработкой с учетом замечаний ко второму чтению.

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