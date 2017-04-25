Зерновые грузопотоки

Импорт ячменя вырос в 3,7 раза

За январь-февраль 2017 года Россия экспортировала на 10,6% меньше зерна, чем за аналогичный период прошлого – 3,2 млн тонн.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых упал на 5% – до 570 млн долларов.

Подавляющая часть зерна – чуть более 3 млн тонн – была экспортирована в страны дальнего зарубежья. По сравнению с январем-февралем прошлого года экспорт в дальнее зарубежье снизился на 11,9%.

В страны СНГ было поставлено 144 тыс. тонн пшеницы, что на 33,9% выше уровня 2 месяцев 2016 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 6,4% до 544,7 млн долларов, в страны СНГ, напротив, вырос на 39% до 25,3 млн долларов.

В то же время импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 75,4% – до 39,6 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы упал на 71,7% и составил 6,6 млн долларов.

Импорт ячменя увеличился на 3,7 раза до 26,4 тыс. тонн, кукурузы – на 35,8% до 15,8 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ выросли в 6,5 раза до 5,2 млн долларов, кукурузы – на 84,9% до 67,5 млн долларов.