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Китайский топ-10

26 апреля 2017, 11:20 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 382

Контейнерооборот крупнейших портов Китая

В первом квартале 2017 года морские порты Китая перевалили 47,9 млн TEU.
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