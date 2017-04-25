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Конференция выставка

Проект InterLogistika 2017

26 апреля 2017, 10:57 / SeaNews / Рейтинг: 189

Выставка и форум с 30 мая по 3 июня в Москве

С 30 мая по 3 июня 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится ежегодный проект InterLogistika 2017, зарекомендовавший себя в качестве комплексной профессиональной площадки для участников рынка логистических услуг.

В 2017 году проект будет состоять из двух частей:

  • 30 мая – 3 июня будет работать экспозиция InterLogistika
  • 30-31 мая пройдет форум InterLogistika

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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