Проект InterLogistika 2017
26 апреля 2017, 10:57 / SeaNews / Рейтинг: 189
Выставка и форум с 30 мая по 3 июня в Москве
С 30 мая по 3 июня 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится ежегодный проект InterLogistika 2017, зарекомендовавший себя в качестве комплексной профессиональной площадки для участников рынка логистических услуг.
В 2017 году проект будет состоять из двух частей:
- 30 мая – 3 июня будет работать экспозиция InterLogistika
- 30-31 мая пройдет форум InterLogistika
С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.
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