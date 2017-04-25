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Денег в контейнере все меньше

26 апреля 2017, 10:33 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 391

Выручка и операционная прибыль крупнейших линий в пересчете на TEU

16 глобальных контейнерных линий, опубликовавших финансовые показатели за 2016 год, получили суммарный убыток 6 млрд долларов.
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