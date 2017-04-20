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Импорт Балтийская таможня Контрафакт

Китайский Gucci

26 апреля 2017, 10:15 / SeaNews / Рейтинг: 37

Изъяли на Балтике

На Балтийской таможне изъято более 240 тысяч единиц контрафактного товара с логотипом Gucci. Как сообщили SeaNews в таможне, товар, прибывший из КНР, был задекларирован как «декоративные бумажные пакеты для упаковки продукции промышленного и бытового назначения, не предназначенные для упаковки пищевых продуктов» в количестве более 150 тысяч единиц.

При таможенном досмотре товара было обнаружено, что наименования и характеристики товара не соответствуют заявленным, а количество значительно превышает указанное в декларации. Вместо 150 тысяч товарная партия содержала более 240 тысяч единиц товара с нанесенным товарным знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком компании Guccio Gucci S.P.A.

По инфомации таможни, синтетические сумки-упаковки с молнией, бирки, этикетки, фигурные прозрачные пленки, полупрозрачные пленки, коробки (в разложенном виде) имели маркировку логотипами GUССI и текстом «CORO GUССI; STYLE IN ITALY», «CORO GUССI; WASHNING. STYLEINITALY. ICANBE WASHED», «CORO GUССI. STYLE IN ITALY. SATINFITTEDSHEET», «CORO GUССI».

На запрос Балтийской таможни поступил ответ от представителя правообладателя – ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры», согласно которому данная компания представляет интересы компании Guccio Gucci S.P.A. (в том числе товарного знака «Gucci» по свидетельству № 457952), а вышеуказанный товар является контрафактным.

В отношении фирмы-декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недостоверное декларирование», а также по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Товар, являющийся предметом административного правонарушения, изъят.

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