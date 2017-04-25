26 апреля в истории транспортной отрасли

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26 апреля 2017, 09:47 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 50

События и факты

1876 год. Родился Никола Ромео, итальянский предприниматель и инженер, основатель фирмы Alfa Romeo. В 1911 году он основал собственное предприятие по производству машин и оборудования для горнодобывающей промышленности. В 1915 году он приобрел контрольный пакет акций миланского автомобилестроительного предприятия A.L.F.A. Через три года Ромео становится его полным собственником, а выпускаемые автомобили получают название «Alfa Romeo». В 1927 году экономический спад подорвал финансовое положение, и чуть было не привел к ликвидации. В 1928 году Никола Ромео покидает кресло руководителя компании, а в 1933 году она была национализирована.

1917 год. В США основана фирма Boeing.

1918 год. Окружной коллегии управления воздушным флотом Петрограда был передан последний автомобиль «Руссо-Балт» серии С-24. За 9 предыдущих лет было выпущено 347 автомобилей этой серии, из них 285 — с открытыми кузовами торпедо, 17 лимузинов, 14 ландоле, 10 дубль-фаэтонов и 21 иных типов. В 1912 году первый приз маршрутов на ралли Монако завоевал экипаж Андрея Нагеля на автомобиле «Русско-Балтийский» тип С24-50, стартовавший из Санкт-Петербурга. В абсолютном зачете гонки русские стали девятыми. История автомобилей марки «Руссо-Балт» началась еще в царские времена. Тогда в Российской империи был построен РБВЗ, что расшифровывается как «Русско-Балтийский вагонный завод».

2007 год. На Белорусском вокзале Москвы состоялась презентация первого в России частного туристического поезда класса «люкс» – «Транссибирский экспресс Золотой Орел». Этот поезд обслуживает самый протяженный в мире пассажирский железнодорожный маршрут Москва – Владивосток.

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