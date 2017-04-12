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Логистика Geodis Fashion-индустрия

Kenzo подписался с Geodis

25 апреля 2017, 16:38 / SeaNews / Рейтинг: 229

На логистику

Geodis подписал контракт сроком на 5 лет с Kenzo на управление глобальной логистикой бренда. Geodis отвечает за прием, хранение и подготовку к отправке одежды, обуви, аксессуаров и кожгалантереи Kenzo, а также поддерживает интернет-продажи, управляет поставками сырья, контролирует качество и соответствие продукции стандартам.

Как отмечают в Geodis, компания уже работает с другими брендами, принадлежащими группе LVMH. Сотрудничество с Kenzo началось в марте этого года, операции осуществляются на базе площадки Geodis на юге Парижа.

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