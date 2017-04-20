Волжское пароходство открыло навигацию

На Верхней Волге

25 апреля состоялось торжественное открытие навигации Волжского пароходства на Верхней Волге. Из ворот шлюза №13 Городецкого гидроузла в Череповец под погрузку металлом вышел теплоход Волжского пароходства «Волго-Дон 5050».

На Нижней Волге (г. Волжский, Волгоградская область) и на Дону (г. Ростов-на-Дону) навигация открылась в конце марта. Первыми перевозку грузов начали теплоходы проекта RSD44 Волжского пароходства.

По информации пароходства, сейчас на внутренних водных путях работают более 40 единиц флота компании: теплоходы типа «Волго-Дон», суда серии «Капитаны» (проект RSD44), буксиры-толкачи. В апреле 2017 года суда перевозят серу, зерновые грузы, металл.