Алюминия и никеля отгрузили меньше

По итогам двух месяцев

В январе-феврале 2017 года объем российского экспорта алюминия сократился относительно аналогичного показателя прошлого года на 8,2%, составив 527,5 тыс. тонн. Тем не менее, в деньгах экспорт алюминия вырос на 13,9% — до 871,1 млн долларов.

В то же время, поставки рафинированной меди из России на мировой рынок увеличились по сравнению с январем-февралем 2016 года на 18,6% до 96,8 тыс. тонн. Доходы от экспорта меди в отчетном периоде возросли на 50,7% и достигли 549,9 млн долларов.

Экспорт необработанного никеля продолжает отставать от уровня прошлого года. Так, за первые два месяца года никеля отгрузили до 23,7 тыс. тонн (-29,5% к январю-февралю 2016), на сумму 227,8 млн долларов (-17,7%).

По данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия в феврале составила 1,86 тыс. долларов за тонну (+3,7% к январю 2017 и +20,9% к февралю 2016), меди – 5,94 тыс. долларов за тонну (+3,6% к январю 2017 и +29,3% к февралю 2016), никеля – 10,62 тыс. долларов за тонну (+6,4% к январю 2017 и +27,8% к февралю 2016).