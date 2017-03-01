Комплектующие для судов в контейнерах

Привезла на Восточную верфь «Евросиб-Логистика»

«Евросиб-Логистика» доставила из Китая на Восточную верфь во Владивосток комплектующие для строительства судов. Отгрузка осуществлялась из китайского порта Синган.

В составе партии было 4 стандартных контейнера 40 DC с дизельными двигателями, фильтрами, винтами и прочими запасными частями для ремонта и строительства судов. Остальную часть груза перевозили в контейнерах типа flat rack, на которые были погружены негабаритные линии валопровода.

По информации «Евросиб-Логистики», груз прошел процедуру таможенного оформления и доставлен получателю автотранспортом.

Для каких именно судов были доставлены комплектующие, в компании не раскрывают.