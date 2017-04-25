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Грузовые автоперевозки в Крыму

25 апреля 2017, 14:09 / SeaNews / Рейтинг: 70

Расширена программа Крымского транспортного форума

По просьбам участников транспортно-логистического рынка Оргкомитет Крымского транспортного форума дополнил программу мероприятия актуальной темой грузовых автоперевозок: 29 июня 2017 года в Алуште в рамках Четвертого Крымского транспортного форума состоится круглый стол по грузовым автоперевозкам.

Дискуссия пройдет в рамках секции «Автоперевозки и модернизация дорожной сети Крыма: потребности и перспективы».

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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