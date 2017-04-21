Окончен период ледокольных проводок в Выборге

С 25 апреля

Распоряжением капитана морского порта Выборг с 00-00 25 апреля объявлено окончание периода ледокольных проводок судов на акватории Выборга и на подходах к нему.

Напомним, ранее было объявлено об окончании периода ледокольной проводки в других портах Финского залива – в Большом порту Санкт-Петербург, Приморске, Высоцке и Усть-Луге.