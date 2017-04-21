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Окончен период ледокольных проводок в Выборге

25 апреля 2017, 13:31 / SeaNews / Рейтинг: 67

С 25 апреля

Распоряжением капитана морского порта Выборг с 00-00 25 апреля объявлено окончание периода ледокольных проводок судов на акватории Выборга и на подходах к нему.

Напомним, ранее было объявлено об окончании периода ледокольной проводки в других портах Финского залива – в Большом порту Санкт-Петербург, Приморске, Высоцке и Усть-Луге.

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