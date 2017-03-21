Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
21 марта 2017
12:42Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
12:39Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
13 марта 2017
14:01Итоги 2016 CMA CGM
22 февраля 2017
13:10Шесть линий зайдут в Вильгельмсхафен
21 февраля 2017
12:37В Китае тоже штрафуют
14 февраля 2017
18:11CMA CGM подписался с Alibaba
11:22Новая ротация на средиземноморском сервисе CMA CGM
9 февраля 2017
10:18От отца к сыну
2 февраля 2017
12:09Total и CMA CGM подписали меморандум
26 января 2017
17:54Меморандум о взаимопонимании между CMA Terminals и COSCO Shipping Ports
CMA CGM M&A концессия Приватизация Салоники

Дочка CMA CGM получит концессию в Салониках

25 апреля 2017, 12:18 / SeaNews / Рейтинг: 114

В составе консорциума

Франко-германский консорциум в составе Deutsche Invest Equity Partners (DIEP), дочерней структуры CMA CGM Terminal Link и входящей в Savvidis Group компании Belterra Investments победил в конкурсном отборе на получение в концессию 67% в порту Салоники. 

Согласно информации Греческого государственного приватизационного фонда, улучшенное предложение за долю в Салониках составляет 231,9 млн евро. Кроме того, покупатель обязуется инвестировать в порт 180 млн евро в течение ближайших 7 лет. В сумме, с учетом ожидаемых доходов государства от концессии (свыше 170 млн евро, или 3,5% оборота порта) и дивидендов по остающимся в собственности Греческого приватизационного фонда 7,22% акций порта, и ожидаемых инвестиций до окончания срока действия концессии в 2051 году, стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд евро.

Консорциум предложил 34,34 евро за акцию порта против биржевой стоимости акции 20,5 евро (по данным котировок на Финской биржи по состоянию на понедельник). Премия, таким образом, составляет 67% – на уровне предложения COSCO за долю в порту Пирей.

Предложение DIEP, Terminal Link и Belterra Investments было на 10% выше, чем у участника торгов, предложившего вторую по величине цену.

По информации греческих источников, в тендере принимали участие еще две компании – International Container Terminal Services (Филиппины) и Peninsular and Oriental Stream Navigation Co (Дубай).

Ранее интерес к концессии проявляли также APM Terminals, Duferco Participations Holding, Mitsui & Co., P&O Steam Navigation Company (DP World), GEK TERNA S.A., Yilport Holding и Российские железные дороги.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
25 апреля 2017
15:24Алюминия и никеля отгрузили меньше
14:46Комплектующие для судов в контейнерах
14:09Грузовые автоперевозки в Крыму
13:31Окончен период ледокольных проводок в Выборге
12:18Дочка CMA CGM получит концессию в Салониках
11:18Соглашение по контейнерным перевозкам
10:46Отчет ТрансКонтейнера по РСБУ
10:18Грузооборот Антверпена
10:09Навал в Калининграде
09:5525 апреля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное