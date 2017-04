CMA CGM M&A концессия Приватизация Салоники Дочка CMA CGM получит концессию в Салониках 25 апреля 2017, 12:18 / SeaNews / Рейтинг: 114 В составе консорциума Франко-германский консорциум в составе Deutsche Invest Equity Partners (DIEP), дочерней структуры CMA CGM Terminal Link и входящей в Savvidis Group компании Belterra Investments победил в конкурсном отборе на получение в концессию 67% в порту Салоники. Согласно информации Греческого государственного приватизационного фонда, улучшенное предложение за долю в Салониках составляет 231,9 млн евро. Кроме того, покупатель обязуется инвестировать в порт 180 млн евро в течение ближайших 7 лет. В сумме, с учетом ожидаемых доходов государства от концессии (свыше 170 млн евро, или 3,5% оборота порта) и дивидендов по остающимся в собственности Греческого приватизационного фонда 7,22% акций порта, и ожидаемых инвестиций до окончания срока действия концессии в 2051 году, стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд евро. Консорциум предложил 34,34 евро за акцию порта против биржевой стоимости акции 20,5 евро (по данным котировок на Финской биржи по состоянию на понедельник). Премия, таким образом, составляет 67% – на уровне предложения COSCO за долю в порту Пирей. Предложение DIEP, Terminal Link и Belterra Investments было на 10% выше, чем у участника торгов, предложившего вторую по величине цену. По информации греческих источников, в тендере принимали участие еще две компании – International Container Terminal Services (Филиппины) и Peninsular and Oriental Stream Navigation Co (Дубай). Ранее интерес к концессии проявляли также APM Terminals, Duferco Participations Holding, Mitsui & Co., P&O Steam Navigation Company (DP World), GEK TERNA S.A., Yilport Holding и Российские железные дороги. Оцените статью: 0