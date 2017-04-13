Соглашение по контейнерным перевозкам

Между железными дорогами России, Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Польши и Монголии

Подписано семистороннее соглашение об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа. С российской стороны подпись под документом поставил президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

По информации РЖД, документ также подписали руководители Китайских железных дорог, ГО «Белорусская железная дорога», АО «Немецкие железные дороги», АО «Национальная компания «Казахстан темір жолы», АО «Улан-Баторская железная дорога», АО «Польские государственные железные дороги».

Согласно документу, планируется совместно наращивать объемы перевозок, активизировать деятельность по созданию объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования.

В частности, стороны намерены поддерживать разработку конкурентоспособных сквозных ставок на перевозки грузов в составе контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа в рамках законодательства своих государств и прилагать усилия к созданию единых стандартов обслуживания.

Кроме того, стороны нацелены активно разрабатывать новые транспортно-логистические продукты, содействуя организации перевозок грузов трансграничной электронной торговли, почтовых отправлений, а также грузов с температурным режимом (в рефрижераторных контейнерах).

Участники соглашения отметили необходимость организации информационного взаимодействия, включая электронный обмен данными и предварительное электронное информирование о грузах (товарах) и транспортных средствах, перемещаемых через границы, для упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска и сокращения времени таможенного оформления.

Для реализации подписанного соглашения будет создана совместная рабочая группа по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай – Европа.