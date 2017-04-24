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Финансы ТрансКонтейнер РСБУ

Отчет ТрансКонтейнера по РСБУ

25 апреля 2017, 10:46 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 126

Чистая прибыль выросла вдвое к прошлому году и почти втрое – к предыдущему кварталу

ТрансКонтейнер опубликовал финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2017 года.

Чистая прибыль увеличилась более чем в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,2 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года чистая прибыль выросла почти в 3 раза.

Выручка составила 13,9 млрд рублей, что на 26,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, увеличилась на 31,9% до 5,8 млрд рублей.
Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 65,4% до 2,4 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла на 21,5% до 12,5 млрд рублей, коммерческие расходы увеличились на 12,5% и составили 2,2 млн рублей.

По состоянию на 31 марта 2017 года активы компании составили 47,8 млрд рублей, долг – 7,6 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 2,4 млрд рублей. По сравнению с началом года чистый долг ТрансКонтейнера сократился на 40,2%.

Улучшение финансовых показателе в ТрансКонтейнере связывают с продолжающимся ростом российского рынка контейнерных перевозок и мероприятиями компании по дальнейшей оптимизации бизнеса.

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