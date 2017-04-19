Грузооборот Антверпена

Рост благодаря контейнерам

Грузооборот порта Антверпен составил по итогам первого квартала 2017 года 54,3 млн тонн – на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Как отмечают в порту, в основном рост произошел за счет контейнерооборота, который увеличился в весовом выражении на 2%. В TEU контейнерооборот вырос на 0,7%, до 2,5 млн TEU.

Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 5,3% до 1,2 млн тонн. Грузопоток легковых автомобилей вырос на 2,8% до 317 тыс. единиц.

Конвенциональный breakbulk увеличился на 8,3% до 2,6 млн тонн, главным образом благодаря росту перевалки стали – на 14,7%, до 2,1 млн тонн.

Грузопоток наливных грузов сократился в первом квартале на 1,2% до 17,6 млн тонн, что в основном обусловлено снижением объемов нефтепродуктов на 4,2%.

Оборот сухогрузов через Антверпен составил 3,2 млн тонн – на 6,7% больше, чем годом ранее. В порту рост объясняют увеличением объемов импорта угля и руды.

Судооборот по итогам первого квартала составил 3,5 тыс. судов – на 0,8% меньше, чем годом ранее. При этом брутто-тоннаж заходивших судов увеличился на 3,3%.