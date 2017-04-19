Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
19 апреля 2017
17:13New Weekly №33 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
10:46Южное зерноSeaNews Club material
17 апреля 2017
10:33Динамика в преддверии приватизации
14 апреля 2017
17:44Грузы Дела
12:32Тонны и TEU Роттердама
12 апреля 2017
16:54New Weekly №32 Грузооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
11:18Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможниSeaNews Club material
5 апреля 2017
18:34New Weekly №31 Грузооборот Дальнего Востока, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
11:47НМТП ждет роста по контейнерам и зерну
3 апреля 2017
12:16Выросла погрузка цемента на сети РЖД
грузооборот Антверпен

Грузооборот Антверпена

25 апреля 2017, 10:18 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 135

Рост благодаря контейнерам

Грузооборот порта Антверпен составил по итогам первого квартала 2017 года 54,3 млн тонн – на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Как отмечают в порту, в основном рост произошел за счет контейнерооборота, который увеличился в весовом выражении на 2%. В TEU контейнерооборот вырос на 0,7%, до 2,5 млн TEU.

Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 5,3% до 1,2 млн тонн. Грузопоток легковых автомобилей     вырос на 2,8% до 317 тыс. единиц.

Конвенциональный breakbulk увеличился на 8,3% до 2,6 млн тонн, главным образом благодаря росту перевалки стали – на 14,7%, до 2,1 млн тонн.

Грузопоток наливных грузов сократился в первом квартале на 1,2% до 17,6 млн тонн, что в основном обусловлено снижением объемов нефтепродуктов на 4,2%.

Оборот сухогрузов через Антверпен составил 3,2 млн тонн – на 6,7% больше, чем годом ранее. В порту рост объясняют увеличением объемов импорта угля и руды.

Судооборот по итогам первого квартала составил 3,5 тыс. судов – на 0,8% меньше, чем годом ранее. При этом брутто-тоннаж заходивших судов увеличился на 3,3%.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
25 апреля 2017
15:24Алюминия и никеля отгрузили меньше
10:46Отчет ТрансКонтейнера по РСБУ
10:18Грузооборот Антверпена
24 апреля 2017
12:17Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2017SeaNews Club material
11:51Panalpina снизила выручку
11:12Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2017
10:26Финансы Kuehne + Nagel
21 апреля 2017
14:04Финансы РЖД по МСФО
10:48Контейнеры Гданьска
10:22Все порты ФинляндииSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное