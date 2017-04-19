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Происшествия Калининград heavylift Навал

Навал в Калининграде

25 апреля 2017, 10:09 / SeaNews / Рейтинг: 177

Поврежден причал

По данным ГМСКЦ, 24 апреля в 15-50 в порту Калининград при перешвартовке от причала Содружество Соя №9 к причалу Ижевский №5 баржи «UR-5», флаг Норвегия, судовладелец «МПиТ – Судовой менеджмент», с грузом (2 оболочки большого диаметра и 2 вставки), произошел ее навал на причал Ижевский №5. Перешвартовка баржи осуществлялась буксирами «Кубань» и «Торнадо».

Баржа повреждений не получила, пострадавших, загрязнения акватории нет. В результате навала повреждено около 30 метров причала, разрушен бетон на глубину от 5 до 30 сантиметров, сорваны крепления двух кранцев.

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