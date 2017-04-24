25 апреля в истории транспортной отрасли

События и факты

1720 год. Вышел петровский морской регламент, действовавший до конца века и называвшийся «Книга устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытность флота на море…».

Текст Устава состоял из пяти книг, в которые были сведены основные организационные принципы регулярного Российского флота, права и обязанности командующих флотом и его частями, указания о тактике эскадры в бою, организация повседневной и боевой службы на корабле, права и обязанности экипажа от капитана до матроса, тактика корабля в бою, дисциплинарные наказания за нарушения устава. Устав с небольшими изменениями и перерывом в несколько лет (с 1797 по 1803 г.) действовал до Крымской войны, то есть более 130 лет. Такой судьбы не имел ни один устав в мире.

1859 год. В Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала.

1901 год. Начало выдачи официальных автомобильных номеров. В штате Нью-Йорк впервые в мире введены официальные автомобильные номера. Владельцев машин обязали зарегистрировать свои данные и данные автомобиля. Процедура регистрации стоила 1 доллар. За год было выдано 954 номера. Номера представляли собой небольшую табличку, на которой были указаны инициалы владельца. Но твердых требований к знакам не существовало, и каждый автолюбитель мог изготовить их сам или купить у умельцев табличку и прикрепить ее к машине. «Номерное» первенство американцев оспаривают немцы, утверждающие, что у них номера появились еще в 1899 году.

1941 год. Была выпущена первая партия малолитражного автомобиля КИМ 10-50, который, по замыслу советского руководства, должен был стать «народным». Предполагалось, что уже к концу 1942 года его будут иметь 10% семей, а еще через пять лет эта цифра должна была достигнуть 80%. За основу при создании КИМ 10-50 был взят Ford Perfect. 1,2-литровый мотор мощностью 30 л.с. позволял разгоняться до 90 км/ч, расходуя 9 л/100 км. До конца 1941 года планировалось выпустить 50 тысяч экземпляров. Однако эти планы сорвала война, и производство первого массового советского автомобиля было закрыто.

1956 год. Открыт для судоходства канал святого Лаврентия, соединяющий одноименную реку с озером Онтарио, что дало возможность прохождения судов с осадкой до девяти с половиной метров из Атлантического океана в Великие озера. Первым судном, прошедшим через канал, стал ледокол «Frontenac».