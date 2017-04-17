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Автоперевозки Платон логистический бизнес

Почему Платон неудобен для частников

24 апреля 2017, 16:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 559

«Дальнобойщик как художник – профессионален и раним»

Экспертное мнение Евгения Шарапова, в прошлом руководителя автотранспортного предприятия, первого на Дальнем Востоке организатора доставки сборных грузов в районы Крайнего Севера автомобильным транспортом (г. Хабаровск).

В конце 90-х и начале 2000-х дальнобойщики в основном развивались в системе грузоперевозок как частники – напрягались, покупали транспорт, запасные части и расходные материалы, искали рынки перевозок, старались не платить налоги и имели способы увеличивать свои доходы... И вот наступило время, когда в определенный момент их рынок перехватили структуры, которые смогли централизованно организовать логистические услуги для юридических и физических лиц, используя несколько иные схемы получения и экономии средств для увеличения доходов. В том числе и за счет частных грузоперевозчиков, которых поставили в рамки демпинговой политики по тарифам.

Наступило время, когда частники перешли напрочь в зависимость к крупным и более мелким логистическим фирмам. Многие из которых были привязаны к крупным финансовым центрам.

Затем появился «Платон», что само по себе – логичное, но, с учетом тройного налогообложения, реально спорное решение властей в обеспечении восстановления и строительства новых транспортных сетей и направлений.

Частники, не имея оборотных средств, «сдулись» и стали еще более зависимы от крупных логистических компаний. Сказать, что они вообще потеряли доход, нельзя! Но они потеряли свободу выбора грузов и направлений.

Отсюда и возникла проблема – платить «Платону» из своего кармана частники по многим причинам возможность потеряли, а подчиниться окончательно под крупную логистику – не хотят. В совокупности причин, теряя еще больше в доходах от перевозок, теряя контроль и финансовые возможности следить за техническим состоянием собственного подвижного транспорта, частники увидели угрозу своему дальнейшему существованию не только как производственники, но и как граждане, имеющие доходы конкретно в этом производстве услуг, получив на круг возрастающий ком проблем.

Хочу заметить, что так называемый расчет тарифов через калькуляцию амортизационных затрат имеет актуальность для каждого вида автотранспорта – но мало кто из частников владеет пониманием важности таких расчетов, поэтому эксплуатируют свои основные средства – от поломки до поломки – не используя понятия амортизации и планового ремонта всех категорий.

А вот крупные логистические компании это все понимают и за счет плановости ремонтов экономят средства амортизационных затрат и время на всех уровнях выполнения услуг.

Хочется отметить, что ГРАМОТНЫЙ дальнобойщик – как БАЙКЕР – заносчив и тщеславен... Ему не пристало лишаться свобод выбора (груза, направления и так далее) – он как художник – профессионален и раним...

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