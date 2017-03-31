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Приморск Высоцк ледоколы Ледовая обстановка Большой порт Санкт-Петербург

Окончен период ледокольных проводок

24 апреля 2017, 15:21 / SeaNews / Рейтинг: 42

В Большом порту Санкт-Петербург, Приморске и Высоцке

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с отсутствием льда на акватории порта и на подходах к нему, а также на реке Неве и в юго-западной части Ладожского озера с 00-00 25 апреля объявлено окончание период ледокольной проводки судов.

В эти же сроки объявлено окончание периода ледокольных проводок в Пассажирском порту Санкт-Петербург, портах Приморск и Высоцк.

Напомним, ранее, 21 апреля, период ледокольной проводки был окончен в Усть-Луге.

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