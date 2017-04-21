РЖД назначения Отставки Назначения в РЖД 24 апреля 2017, 15:10 / SeaNews / Рейтинг: 78 Новый старший вице-президент Старшим вице-президентом ОАО «РЖД» назначен Сергей Кобзев. По информации РЖД, соответствующее решение принято советом директоров компании. Совет директоров также принял решение освободить от обязанностей старшего вице-президента РЖД Валентина Гапановича. Он остается членом правления и назначается старшим советником президента. Совет директоров также утвердил главного бухгалтера Елену Харыбину в качестве члена правления ОАО «РЖД». С.Кобзев – выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта, трудовую деятельность начинал помощником машиниста электровоза локомотивного депо Рязань Московской железной дороги, в 1999 году был назначен начальником Московско-Рязанского отделения МЖД, в период до 2003 года был заместителем начальника МЖД, главным инженером МЖД, в 2003-2007 гг. занимал должность начальника департамента локомотивного хозяйства РЖД, с 2007 года являлся первым заместителем генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта», исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта», в 2009-2011 гг. руководил Куйбышевской железной дорогой, в 2011 году был назначен начальником Центра по технологической координации, с мая 2014 года работал в должности технического директора ЗАО «Трансмашхолдинг», с июня 2015 года и до нынешнего назначения занимал должность начальника Северной железной дороги. Оцените статью: 0