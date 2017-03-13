Четвертый скоростной поезд Talgo в Узбекистан

Через Морской порт Санкт-Петербург

GEFCO доставила в Россию четвертый скоростной поезд Talgo, предназначенный для Узбекистана. Для доставки в порт Бильбао поезд погрузили на низкорамные тралы. На морском плече были задействованы ро-ро суда, погрузка на которые осуществлялась спаренными кранами на мафи-трейлеры. Перевозка осуществлялась до порта Санкт-Петербург.

В Петербурге команда локального подразделения GEFCO организовала выгрузку поезда на мафи-трейлерах с борта судна, перенос вагонов и локомотива с мафи-трэйлеров на железнодорожное полотно, а также монтаж поездов Talgo на терминале.

Как рассказали SeaNews в GEFCO, морской фрахт до Санкт-Петербурга занял менее двух недель, с 13 по 15 апреля происходила перестановка на железную дорогу и соединение 11 вагонов и 2 локомотивов. После монтажа на терминале груз был направлен в Узбекистан.

Напомним, ранее, в конце февраля этого года «Морской порт Санкт-Петербург» выгрузил два локомотива и 11 пассажирских вагонов третьего скоростного поезда Talgo для Узбекистана. Всего за все время сотрудничества с Talgo Группой GEFCO из Бильбао до Москвы и Санкт-Петербурга было перевезено 8 поездов.