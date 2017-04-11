Арт-проект на Ямале

Конкурс на художественное оформление СПГ-резервуаров

«Ямал СПГ» объявил о проведении международного конкурса на лучший проект по художественному оформлению СПГ-резервуаров в русской Арктике среди художников и дизайнеров в области современного искусства.

Работы четырех победителей конкурса будут размещены на четырех резервуарах для хранения СПГ высотой более 40 м, расположенных на территории будущего завода «Ямал СПГ». Это будут первые в мире проекты промышленного дизайна, реализованные в условиях Арктики.

Каждый из четырех победителей получит вознаграждение, эквивалентное 5 тыс. евро.

В состав жюри войдут всемирно известные эксперты в области современного искусства. Руководителем жюри и куратором конкурса стал Франческо Бонами.

Ожидается, что в состав жюри войдут директор фонда V-A-C Тереза Мавика, директор Стокгольмского музея современного искусства Даниэль Бирнбаум, главный куратор крупнейшего музея современного искусства в Токио – Mori Art Museum Мами Катаока, а также представители акционеров.

По словам Ф.Бонами, участие в подобном проекте может быть интересно как мастерам с мировым именем, так и начинающим художникам, в силу его сложного характера и возможности создать диалог с уникальным природным контекстом.

Предложения участников принимаются до 26 мая 2017 года. Подробности здесь: http://yamallng.ru/contest