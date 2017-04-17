Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2017

Цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах

На 17 неделе года цены на бункерное топливо опустились во всех исследуемых портах без исключения. Так, в Роттердаме, по состоянию на 24 апреля 2017 года, стоимость IFO 380 снизилась на 6,3% и составила $285, IFO 180 подешевело на 5,9% – до $303, MGO – на 5,1%, до $449. В Стамбуле IFO 380 предлагали по $320 – минус 1,5% к уровню 16 недели.