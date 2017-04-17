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бункеровка Бункерный бизнес бункерное топливо

Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2017

24 апреля 2017, 12:17 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 128

Цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах

На 17 неделе года цены на бункерное топливо опустились во всех исследуемых портах без исключения. Так, в Роттердаме, по состоянию на 24 апреля 2017 года, стоимость IFO 380 снизилась на 6,3% и составила $285, IFO 180 подешевело на 5,9% – до $303, MGO – на 5,1%, до $449. В Стамбуле IFO 380 предлагали по $320 – минус 1,5% к уровню 16 недели.
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