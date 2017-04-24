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Финансы Panalpina

Panalpina снизила выручку

24 апреля 2017, 11:51 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 140

И чистую прибыль

Выручка Panalpina по итогам первого квартала 2017 года составила 1,3 млрд швейцарских франков (1,3 млрд долларов) – на 2,3% ниже, чем за аналогичный период 2016 года.

Валовая прибыль сократилась на 8,8% до 332,7 млн франков (333,7 млн долларов), показатель EBITDA упал на 25,2% до 27,1 млн франков (27,2 млн долларов), операционная прибыль – на 31,8% до 16,4 франков (16,4 млн долларов).

Прибыль до налогообложения снизилась на 28,4% до 16,5 млн франков (16,5 млн долларов), чистая прибыль – на 28,6% до 12,4 млн франков (12,4 млн долларов).

Перевозки в сегменте Ocean Freight увеличились на 7% при среднерыночной динамике 4%, особо в Panalpina отмечают рост объемов на трансатлантическом и дальневосточном направлении. В то же время, валовая прибыль с одного TEU снизилась в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем на 17% до 282 франков (282,6 доллара), в результате валовая прибыль по сегменту сократилась на 10,7% до 105,5 млн франков (105,7 млн долларов). В сравнении с предыдущим кварталом валовая прибыль с TEU выросла. Операционный убыток составил 3,2 млн франков (3,2 млн долларов) против операционной прибыли 4,3 млн франков (4,3 млн долларов) годом ранее.

В сегменте Air Freight объем перевозок увеличился на 8% при среднерыночном росте чуть более 6%. Валовая прибыль с одной тонны снизилась в сравнении с первым кварталом 2016 года на 10% до 620 франков (621,2 доллара), однако была выше, чем в предыдущем квартале. Операционная прибыль по сегменту составила 17,1 млн франков (17,1 млн долларов) – на 3,9% ниже, чем годом ранее.

В сегменте Logistics валовая прибыль сократилась на 16% до 82,5 млн франков (82,7 млн долларов), операционная прибыль выросла на 33,3% до 2,4 млн франков (2,4 млн долларов).

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