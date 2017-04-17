Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2017

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24 апреля 2017, 11:12 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 140

Рост ставок на европейском направлении и снижение на американском

На 16 неделе выросли спотовые ставки на европейском направлении, а ставки из Китая на Северную Америку — наоборот, снизились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 1,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,7%.

Ставки на порты западного побережья США сократились по сравнению с позапрошлой неделей на 2,3%, на порты восточного побережья – на 2,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились по сравнению с уровнем 15 недели на 2,1%, на Австралию и Новую Зеландию — на 1,4%.

Ставки на Южную Америку снизились на прошлой неделе на 3,6%.

На внутриазиатском трейде на 16 неделе года ставки из Китая на западные и восточные порты Японии выросли одинаково на 1,4%. Ставки на Сингапур поднялись значительно — на 15,3%. Ставки на Тайвань увеличились по сравнению с позапрошлой неделей на 0,6%. В то же время, ставки из Шанхая на Гонконг уменьшились на 5,9%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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