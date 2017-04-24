Конференция Х Воронежский промышленный форум 24 апреля 2017, 10:56 / SeaNews / Рейтинг: 110 и Межрегиональный форум Логистика Черноземья 2017 23-24 мая в Воронеже пройдут Х Воронежский промышленный форум и Межрегиональный форум Логистика Черноземья 2017. С программой и условиями участия можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0