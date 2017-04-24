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Х Воронежский промышленный форум

24 апреля 2017, 10:56 / SeaNews / Рейтинг: 110

и Межрегиональный форум Логистика Черноземья 2017

23-24 мая в Воронеже пройдут Х Воронежский промышленный форум и Межрегиональный форум Логистика Черноземья 2017.

С программой и условиями участия можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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