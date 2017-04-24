Финансы Kuehne + Nagel

Выручка увеличилась, чистая прибыль сократилась

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

Выручка по группе увеличилась на 7,2% и составила 4,3 млрд швейцарских франков (4,3 млрд долларов). Валовая прибыль выросла на 3,5% до 1,7 млрд франков (1,7 млрд долларов). Показатель EBITDA сократился на 0,7% до 257 млн франков (257,5 млн долларов), операционная прибыль – на 3,7% до 209 млн франков (209,4 млн долларов). Чистая прибыль составила 165 млн франков (165,3 млн долларов) – на 2,4% ниже, чем за первый квартал прошлого года.

В сегменте Seafreight объем перевозок увеличился на 9% до 1 млн TEU – динамика, отмечают в компании, вдвое с лишним выше, чем в среднем по рынку. Практически на всех трейдах Kuehne + Nagel удалось увеличить свою рыночную долю, особенно существенно выросли показатели на трансатлантическом и транстихоокеанском направлении. Операционная прибыль по сегменту Seafreight составила 93 млн франков (93,2 млн долларов).

В сегменте Airfreight объем перевозок вырос на 15,5% до 350 тыс. тонн, операционная прибыль составила 72 млн франков (72,1 млн долларов).

В сегменте Overland объемы увеличились на 5%, чем способствовал рост перевозок сборных грузов, FTL, интермодальных перевозок, а также рост спроса на транспортировку фармацевтики и грузов для выставок и иных мероприятий. В результате операционная прибыль выросла на 75%.

В сегменте Contract Logistics выручка увеличилась на 6,8%, операционная прибыль – на 12,1%.