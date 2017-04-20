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Автопром Автомобильные перевозки

24 апреля в истории транспортной отрасли

24 апреля 2017, 09:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 119

События и факты

1933 год. В Ленинграде на заводе «Красный путиловец» (позднее переименован в Кировский) собраны первые шесть серийных советских лимузинов Л-1 («Ленинград-1»). Машина, выпуск которой был приурочен к 1 мая, ничем, кроме эмблем, не отличалась от американского «Buick 30-90». Заголовки в прессе гласили: «Есть советский «Бьюик».

Автомобиль высшего класса Л-1 был выпущен лишь опытной партией. Он не наводнил улицы городов и не стал всеми узнаваемым. Однако этот лимузин стал первым автомобилем подобного класса в СССР. На момент своего появления путиловский лимузин являл собой абсолютный максимум возможностей молодого советского автопрома той эпохи и был подлинным воплощением «автомобиля мечты».

1948 год. В Москве с конвейера сошел первый ЗИС-150. Новую модель, которая заменила испытанный «Захар» ЗИС-5, прозвали «полтораста».

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