Большая ТрансРоссия, маленький фотоотчет

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В этом году ТрансРоссия, традиционное место встреч российского транспортного бизнеса, продемонстрировала небывалый всплеск активности. Это отмечали и участники, и посетители выставки.

Три дня были настолько плотно наполнены встречами и общением, что нам, например, даже не хватило времени обойти все стенды и сфотографировать всех друзей и коллег. Поэтому фотоотчет, который мы публикуем сегодня, – далеко не полный, пусть простят нас все, кого мы хотели, но не смогли в него включить.