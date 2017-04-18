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ТрансРоссия выставка Фотоотчет

Большая ТрансРоссия, маленький фотоотчет

21 апреля 2017, 17:34 / SeaNews / Рейтинг: 185

На три страницы

В этом году ТрансРоссия, традиционное место встреч российского транспортного бизнеса, продемонстрировала небывалый всплеск активности. Это отмечали и участники, и посетители выставки.

Три дня были настолько плотно наполнены встречами и общением, что нам, например, даже не хватило времени обойти все стенды и сфотографировать всех друзей и коллег. Поэтому фотоотчет, который мы публикуем сегодня, – далеко не полный, пусть простят нас все, кого мы хотели, но не смогли в него включить.

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