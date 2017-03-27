Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения Окончен период ледокольной проводки в Усть-Луге 21 апреля 2017, 16:53 / SeaNews / Рейтинг: 119 Разрешено плавание маломерных, прогулочных и спортивных судов В соответствии с распоряжением капитана порта Усть-Луга, с 12-00 21 апреля объявлено окончание периода ледокольной проводки в Усть-Луге. С этой же даты разрешено плавание на акватории порта и на подходах к нему маломерных, прогулочных и спортивных судов. Оцените статью: 1