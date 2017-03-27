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Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения

Окончен период ледокольной проводки в Усть-Луге

21 апреля 2017, 16:53 / SeaNews / Рейтинг: 119

Разрешено плавание маломерных, прогулочных и спортивных судов

В соответствии с распоряжением капитана порта Усть-Луга, с 12-00 21 апреля объявлено окончание периода ледокольной проводки в Усть-Луге.

С этой же даты разрешено плавание на акватории порта и на подходах к нему маломерных, прогулочных и спортивных судов.

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