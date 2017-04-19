В.Израйлиту продлили срок задержания под стражей

Комментарий адвоката

Председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту снова продлили срок задержания под стражей до 21 июля. Решение было принято Дзержинским районным судом Петербурга, заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокат Анатолий Логинов, представляющий в суде интересы В.Израйлита, прокомментировал решение суда следующим образом: «Не касаясь вопросов, рассмотренных в судебном заседании, могу пояснить, что сторона защиты считает деяние, в котором обвиняется Валерий Израйлит, преступлением, совершенным в сфере предпринимательской деятельности между коммерческими организациями ОАО «УЛПИК» и ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга». Это подтверждается и фабулой предъявленного обвинения. Доводы следствия в пользу продления меры пресечения являются надуманными и не подтверждаются материалами дела. Самого преступления в принципе не было, так как контракт, в ходе которого якобы похищались денежные средства, был заключен на фиксированную сумму «под ключ». То есть, завышения стоимости по договору не могло быть».

Как пояснил А.Логинов, обвинения, предъявляемые В.Израйлиту, относятся к контракту дочерней структуры «Компании Усть-Луга» – компании УЛПИК. «УЛПИК заключила контракт на строительство объекта «под ключ» в порту Усть-Луга» на фиксированную сумму в 16 млрд руб. Работы были выполнены в полном объеме и приняты заказчиком без претензий и замечаний по качеству работ и сумме сделки. Обвинение, не представляя никаких экспертных заключений, расчетов, анализа и т.д., вменяют В.Израйлиту превышение суммы закупки труб на 93 млн рублей внутри этих 16 млрд. То есть, если УЛПИК причинил ущерб, то сам себе. Таким образом, можно сказать, что обвинение является надуманным, притянутым за уши». Суд, по мнению А.Логинова, явно работает на стороне обвинения.