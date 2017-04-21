выставка Выставка TransSiberia/Translogistica 21 апреля 2017, 15:22 / SeaNews / Рейтинг: 184 С 24 по 27 мая в Новосибирске С 24 по 27 мая в Новосибирске пройдет единственная в Сибирском регионе выставка транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica 2017. С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, компании «ITE Сибирь», опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0