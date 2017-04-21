Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
21 апреля 2017
17:34Большая ТрансРоссия, маленький фотоотчет
15:10Выставка TransSiberia/Translogistica: оптимизировать доставку коммерческих грузов и выбрать поставщика складской техники
18 апреля 2017
15:03Открытие ТрансРоссии 2017
17 апреля 2017
10:59ТрансРоссия открывается завтра
10:51ТрансРоссия открывается завтра
12 апреля 2017
10:56TransRussia через неделю
10:38Через неделю состоится выставка TransRussia/TransLogistica! Получите билет по промокоду
4 апреля 2017
13:18Участники TransRussia/TransLogistica 2017
13:10Участники TransRussia/TransLogistica 2017
29 марта 2017
11:48TransRussia / TransLogistica: новые возможности развития и оптимизации транспортной логистики
выставка

Выставка TransSiberia/Translogistica

21 апреля 2017, 15:22 / SeaNews / Рейтинг: 184

С 24 по 27 мая в Новосибирске

С 24 по 27 мая в Новосибирске пройдет единственная в Сибирском регионе выставка транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica 2017.

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, компании «ITE Сибирь», опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
21 апреля 2017
17:34Большая ТрансРоссия, маленький фотоотчет
16:53Окончен период ледокольной проводки в Усть-Луге
16:03В.Израйлиту продлили срок задержания под стражей
15:22Выставка TransSiberia/Translogistica
14:04Финансы РЖД по МСФО
12:10Смягчение ледовых ограничений в Петербурге
11:20Сняты ледовые ограничения в Высоцке
10:57Заключение Правительства на законопроект о транзитных перевозках
10:48Контейнеры Гданьска
10:22Все порты ФинляндииSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное