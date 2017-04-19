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РЖД Финансы

Финансы РЖД по МСФО

21 апреля 2017, 14:04 / SeaNews / Рейтинг: 204

С учетом показателей 192 дочерних компаний

ОАО «РЖД» опубликовало консолидированную отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год с учетом показателей 192 дочерних компаний.

Суммарные доходы за 2016 год выросли по сравнению с 2015 годом на 7,1% и составили 2 133 млрд рублей.
В том числе доходы от грузовых перевозок выросли на 5,2% до 1 324 млрд рублей – как поясняют в компании, это обусловлено индексацией тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 9% в 2016 году и ростом грузооборота на 1,6%.

При этом, отмечается в сообщении РЖД, изменение структуры грузов в пользу низкомаржинальных и предоставление скидок на отдельных маршрутах оказало сдерживающее влияние на размер доходов от грузовых перевозок.

Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 14,4% до 351,6 млрд рублей – «на фоне роста выручки логистической компании GEFCO и ослабления среднего курса рубля в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом». Доля доходов логистического сегмента в суммарной выручке холдинга составила 16,5%.
Доходы от пассажирских перевозок выросли на 13,4% до 218,5 млрд рублей – «на фоне роста пассажирооборота на 3,4%, а также за счет индексации тарифов в дерегулируемом сегменте и снижения ставки НДС до 10%».

Операционные расходы (без учета убытков от обесценения основных средств) по итогам 2016 года выросли на 3,7% до 1 953 млрд рублей. Ключевыми факторами увеличения операционных расходов стал рост затрат на электроэнергию в условиях индексации тарифов, увеличение расходов на заработную плату и социальные отчисления, а также рост затрат на закупку экспедиторских и логистических услуг.

Показатель EBITDA вырос на 15,4% до 443 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10,3 млрд рублей против 8,2 млрд рублей годом ранее. «Рост чистой прибыли по итогам отчетного периода был обусловлен как улучшением результатов операционной деятельности, так и положительной переоценкой валютных обязательств холдинга, что позволило компенсировать эффект от обесценения основных средств по итогам отчетного периода», – отмечается в сообщении РЖД.

Объем капитальных вложений в 2016 году составил 450 млрд рублей против 406 млрд рублей годом ранее.

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