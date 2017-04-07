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Смягчение ледовых ограничений в Петербурге

21 апреля 2017, 12:10 / SeaNews / Рейтинг: 151

И в Выборге

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с улучшением ледовой обстановки на акватории порта и на подходах к нему и положительными гидрометеорологическим и ледовым прогнозом, с 00-00 18 апреля барже-буксирные составы, суда без ледового класса и суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледоколов или под проводкой ледоколов.

Распоряжением капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург с той же даты аналогичные изменения внесены в ограничения по режиму ледового плавания на акватории и на подходах к Пассажирскому порту Санкт-Петербург.

Также в соответствии с распоряжением капитана морского порта Выборг с 18 апреля барже-буксирные составы, суда без ледового класса и суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах с использованием рекомендаций ледокола и СУДС или под проводкой ледокола в Выборге.

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