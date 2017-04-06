Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
6 апреля 2017
15:44Смягчение ледовых ограничений в порту Высоцк
22 декабря 2016
10:37Новая отсрочка по ледовым ограничениям в Высоцке
14 декабря 2016
11:02Отсрочка ледовых ограничений в Высоцке
12 декабря 2016
17:28Ледовые ограничения снова переносятся
5 декабря 2016
12:17Ледокольная проводка в портах Выборг и Высоцк
30 ноября 2016
09:59Ледовые ограничения в Выборге и Высоцке
21 декабря 2010
11:28Завершено дноуглубление в ВысоцкеSeaNews Club material
7 декабря 2010
10:25Ледовые ограничения в ВысоцкеSeaNews Club material
22 сентября 2010
13:04В Высоцке завершается дноуглублениеSeaNews Club material
7 июня 2010
11:45Экспорт массовых грузов сократилсяSeaNews Club material
Высоцк Ледовая обстановка Ограничения

Сняты ледовые ограничения в Высоцке

21 апреля 2017, 11:20 / SeaNews / Рейтинг: 136

С 18 апреля

В соответствии с распоряжением капитана порта Высоцк, в связи с улучшением фактической ледовой обстановки, с 18 апреля сняты все ледовые ограничения, действовавшие на акватории морского порта Высоцк и на подходах к нему.

В то же время, в связи с сохранением возможности выноса на подходные пути отдельных дрейфующих льдин, оторванных от берегового припая, мореплавателям рекомендовано соблюдать осторожность, особенно в ночное время, использовать для плавания рекомендации ледокола «Капитан Измайлов».

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
21 апреля 2017
17:34Большая ТрансРоссия, маленький фотоотчет
16:53Окончен период ледокольной проводки в Усть-Луге
16:03В.Израйлиту продлили срок задержания под стражей
15:22Выставка TransSiberia/Translogistica
14:04Финансы РЖД по МСФО
12:10Смягчение ледовых ограничений в Петербурге
11:20Сняты ледовые ограничения в Высоцке
10:57Заключение Правительства на законопроект о транзитных перевозках
10:48Контейнеры Гданьска
10:22Все порты ФинляндииSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное