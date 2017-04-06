Сняты ледовые ограничения в Высоцке

С 18 апреля

В соответствии с распоряжением капитана порта Высоцк, в связи с улучшением фактической ледовой обстановки, с 18 апреля сняты все ледовые ограничения, действовавшие на акватории морского порта Высоцк и на подходах к нему.

В то же время, в связи с сохранением возможности выноса на подходные пути отдельных дрейфующих льдин, оторванных от берегового припая, мореплавателям рекомендовано соблюдать осторожность, особенно в ночное время, использовать для плавания рекомендации ледокола «Капитан Измайлов».