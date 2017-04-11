Заключение Правительства на законопроект о транзитных перевозках

Законопроект одобрен для принятия в первом чтении Государственной Думой, имеется ряд замечаний

На сайте правительства РФ опубликовано заключение правительства на федеральный закон «О перевозках транзитных грузов (товаров) через территорию Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Законопроект поддерживается Правительством Российской Федерации для принятия в первом чтении Государственной Думой с последующей доработкой с учетом указанных замечаний ко второму чтению», – отмечается в сообщении.

Замечания по законопроекту следующие:

В части 1 статьи 5 законопроекта следует установить, что сборы за осуществление мониторинга транзитных перевозок поступают в федеральный бюджет. Также необходимо определить порядок взимания указанных сборов.

Целесообразность наделения уполномоченного органа функцией по установлению сроков перевозки транзитных грузов по каждому транзитному коридору (часть 1 статьи 6) требует дополнительного обоснования, поскольку срок перевозки груза варьируется исходя из особенностей транспортных средств, на которых будет осуществляться такая перевозка, особенностей груза, климатических и других условий, в связи с чем определение срока перевозки по транзитному коридору, необходимость соблюдения которого предлагается обеспечить строгими мерами административного характера, крайне затруднительно.

Предусмотренные законопроектом преференции для транзитных грузов в части требований, обязывающих операторов подвижного состава при наличии соответствующего подвижного состава предоставлять вагоны перевозчикам и удовлетворять заявки на перевозку транзитных грузов железнодорожным транспортом в первоочередном порядке (части 4–6 статьи 4), также требуют проработки в части соблюдения баланса интересов операторов подвижного состава и перевозчиков транзитных грузов.

Предусмотренные статьей 11 законопроекта положения, касающиеся создания дополнительных регулирующих органов (Координационный совет, Правительственная комиссия, Администрация перевозок транзитных грузов), нуждаются в проработке на предмет возможности распределения возлагаемых на них полномочий на уже существующие структуры в целях недопущения роста численности государственных служащих и соответствующих расходов из федерального бюджета.

Статьей 12 законопроекта предусмотрена возможность установления уполномоченным органом предельных размеров провозных платежей на перевозки транзитных грузов. Однако установление предельных размеров провозных платежей означает введение государственного тарифного регулирования для таких видов деятельности, в отношении которых ставки в настоящее время устанавливаются на договорной основе (погрузочно-разгрузочные работы в морском порту, перевозки автомобильным транспортом). В связи с изложенным Правительство Российской Федерации считает включение в законопроект данных положений необоснованным.

Правительство, отмечается в сообщении, имеет также ряд других замечаний и предложений по данному законопроекту.

Законопроект вносится в Государственную Думу депутатом Госдумы В.Б.Ефимовым.