Контейнеры Гданьска

Плюс 5,5% в первом квартале 2016

Контейнерооборот порта Гданьск по итогам первого квартала 2017 года составил 325 тыс. TEU. По сравнению с январем-мартом 2016 года через причалы Гданьска прошло на 5,5% больше контейнеров.

В марте порт обработал 123,3 тыс.TEU — рост по отношению к февралю текущего года составил 36,4%, а по отношению к марту прошлого года — плюс 15%.