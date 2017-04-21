Все порты Финляндии
21 апреля 2017, 10:22 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 67
Суммарный контейнерооборот портов Финляндии по итогам первых двух месяцев 2017 года составил 267,8 тыс.
Перевалили на 9% больше контейнеров в январе-феврале
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