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Импорт автомобилей подорожал

20 апреля 2017, 16:56 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 251

Таможенная статистика по итогам января-февраля

По данным ФТС РФ, в январе-феврале объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6%, составив 23,7 тыс. единиц. В то же время, в денежном выражении импорт значительно вырос — на 34,1%, до 691,8 млн долларов. Стоит отметить, что годом ранее было ввезено 28,7 тыс. легковых автомобилей на сумму 515,8 млн долларов.

Поставки грузовых автомобилей на российский рынок в январе-феврале увеличились по сравнению с показателем первых двух месяцев 2016 года на 59,4% и составили 2,4 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт грузовых автомобилей взлетел в 2.9 раза и достиг 236,1 млн долларов, против 81,6 млн долларов в 2016 году.

Экспорт легковых автомобилей по итогам двух месяцев 2017 года снизился на 11,7% до 9,1 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 14,5% — до 133,5 млн долларов.

Грузовых автомобилей за отчетный период вывезли 2 тыс. единиц (+66,7% к январю-февралю 2016 года) на сумму 55,1 млн долларов (+60,6%).

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