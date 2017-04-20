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навигация Внутренние водные пути

Кубок конфедерации как камень преткновения

20 апреля 2017, 16:03 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 231

Закроют ли акваторию Санкт-Петербурга на время его проведения?

Возможное закрытие акватории Санкт-Петербурга на время проведения Кубка конфедерации приведет как к репутационным, так и финансовым потерям. Так прокомментировал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев нашумевший проект Минтранса, согласно которому с 1 июня по 4 июля будут установлены запретные для плавания районы.

«Если этот приказ будет действительно реализован в том ключе, в котором говорят о нем в прессе, если действительно закроют на месяц наши реки и каналы, то потери для Петербурга будут огромные, - отметил он. – Компании, которые осуществляют перевозки по рекам и каналам, это практически все субъекты малого и среднего бизнеса. Выпадание месяца для них может привести к негативным последствиям, вплоть до банкротства. По некоторым оценкам Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга, 50% судоходных компаний, которые работают на этом рынке, могут вообще закрыться».

Директор Санкт-Петербургского казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская подчеркнула, что на данный момент - это проект приказа. Он размещен на федеральном портале проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов. «Есть время до 1 мая для того, чтобы высказаться тем, у кого есть предложения по изменению», - сказала она. - Город сейчас формирует свою позицию. Но в то же время этот проект связан исключительно с внутренними водными путями РФ и не касается внутренних водных путей Санкт-Петербурга, то есть рек Фонтанка, Мойка и наших каналов. Будем надеяться, что он будет подписан в другом виде, а не так, как сейчас сейчас опубликован в качестве проекта». 

Она уточнила, что в проекте приказа речь идет о «запретных для плавания районах» в акватории Большого и Пассажирского («Морской фасад») портов Санкт-Петербурга, а также на участках внутренних водных путей в границах городов Казани, Москвы и Петербурга, где будут проходить матчи Кубка конфедераций. Здесь будут запрещены стоянки и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов.

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