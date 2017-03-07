Тендер Роснефтефлота

На перевозку нефтепродуктов

На перевозку водным транспортом судового топлива АО «Роснефтефлот», дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть», разместило открытый запрос предложений на перевозку водным транспортом продуктов нефтепереработки в период речной навигации на внутренних водных путях РФ. Начальная (максимальная) цена договора – 49,9 млн рублей (49 962 822,00 рублей). Заявки принимаются до 26 апреля этого года, рассмотрение заявок намечено на 26 мая 2017 года.

Согласно техническому заданию, общий планируемый предельный объем перевозки составляет более 18,2 тыс. тонн продуктов нефтепереработки. Направления перевозок: порт Уфа - порт Кавказ Требования к судам предъявляются следующие:

принадлежит Перевозчику на праве собственности или ином законном основании;

осуществляет плавание под государственным флагом Российской Федерации;

является наливным судном смешанного (река-море) плавания или барже-буксирным составом, пригодным для перевозки нефтепродуктов;

имеет размерения, которые позволяют безопасно осуществлять прохождение участков на внутренних водных путях с лимитированными габаритами судового хода и безопасное шлюзование на всем пути следования судна как в грузу, так и в балласте — классифицировано ФАУ «Российский Речной Регистр» или ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

дедвейт от 2 500 тонн.

Кроме этого, Перевозчик гарантирует наличие действующих регистровых и прочих необходимых документов и сертификатов у судов на протяжении всего срока действия Договора для осуществления перевозок нефтепродуктов с погрузкой/выгрузкой в портах