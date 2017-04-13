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Инвестиции навигация Круизное судоходство 2017 Морской фасад

Морской фасад ждет рекорд

20 апреля 2017, 14:29 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 86

Пассажирская навигация открывается 2 мая

Коммерческий директор Пассажирского Порта Санкт-Петербург «Морской фасад» Алексей Панфилов рассказал о пассажирской навигации 2017 года, перспективах развития инфраструктуры порта, а также сотрудничестве с туроператорами.

Пассажирская навигация открывается 2 мая заходом судна Viking Sky, на борту которого прибудут 930 пассажиров и 600 членов экипажа. Всего за всю навигацию ожидается 243 захода судов и более 542 тыс. пассажиров. «По нашей оценке, этот год станет рекордным за всю историю пассажирского порта, - сказал А.Панфилов. - Напомню, что максимальные показатели были в 2015 году – тогда было осуществлено 255 судозаходов, число пассажиров составило 482 тыс. человек». 

В ходе подготовки навигации этого года АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» заключило порядка 200 договоров по основным направлениям деятельности предприятия. В том числе около 120 соглашений с туроператорами, в составе которых есть 10 новых компаний. «Мы принимаем все круизные бренды и работаем со всеми известными мировыми альянсами», - подчеркнул А.Панфилов. По его словам, большинство туристов, которые прибыли в порт на круизных судах в 2016 году, граждане ФРГ (31%), США (19%), Соединенного Королевства (13%)., Испании (7%) и Италии (5%). Также наблюдается существенный рост потока туристов из Китая, которые также прибывают на круизных судах.

Как рассказал А.Панфилов, в этом году инвестиции в строительство новых объектов, реконструкцию существующих и закупку необходимых технологического оборудования составят порядка 590 млн рублей. «В октябре этого года запланировано начало работ по строительству выносных палов, - сказал он. -  Завершение строительства первого этапа запланировано на май 2018 года. Общий бюджет проекта оценивается в 165 млн рублей. Реализация этого проекта позволит увеличить длину причального фронта и осуществить одновременную постановку двух судов длиной 330 метров у причалов № 6 и №7».

Также в первом полугодии 2018 года, при условии заключения в начале будущего года гранд-контракта, планируются строительно-монтажные работы по реконструкции пункта пропуска. До конца 2018 года ожидается ввод объекта в эксплуатацию, проведение межведомственной комиссии и открытие грузопассажирского пункта пропуска. В мае этого года ожидается решение Европейской комиссии об одобрении заявки проекта на получение гранта Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» на период 2014-2020 годы в размере 2,6 млн евро. В конце 2017 года планируется строительство административно-хозяйственного здания с гаражом. Оно будет предназначено для персонала порта. Стоимость объекта составляет 56 млн рублей.

Стоит отметить, что за период работы порта суммарный пассажиропоток составил 3,5 млн пассажира (1862 судозахода).  

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