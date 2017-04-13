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Азовское море фрахтовый рынок

Рынок в надежде на возобновление поставок пшеницы в Турцию

20 апреля 2017, 13:57 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 112

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона продолжает снижаться.
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