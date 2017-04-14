Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 апреля 2017
10:32Продуктовый импорт вырос
12 апреля 2017
11:18Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможниSeaNews Club material
4 апреля 2017
17:05Импорт и экспорт ТНП в январе
3 апреля 2017
13:09Импорт и экспорт авто
28 марта 2017
11:10Экспорт водки на уровне прошлого года
27 марта 2017
14:07Импорт кофе вырос, а сахара – упал
23 марта 2017
16:13Экспорт и импорт зерна
10 марта 2017
13:05Корректировка турецкого списка
22 февраля 2017
10:58Автоматический режим сработал
21 февраля 2017
16:41Больше молока, меньше сахара и мяса
Импорт Статистика таможни ТНП

Импорт ТНП вырос

20 апреля 2017, 13:16 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 109

И в объеме, и в деньгах

Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале, по данным ФТС РФ, составил 9,9 млн пар, что на 9,9% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 24,6%, достигнув 255,2 млн долларов.

Также увеличился импорт одежды — за первые два месяца года ее ввезли на сумму 920,1 млн долларов, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 31,8 млн квадратных метров — на 27,1% больше, чем в январе-феврале 2016 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 35,4%, составив 19,5 млн долларов.

Вместе с тем объем российского экспорта х/б тканей, наоборот, снизился по сравнению с прошлогодним уровнем на 2% — до 9,66 млн квадратных метров. Доходы от экспорта при этом выросли на 39% и достигли 5,7 млн долларов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
20 апреля 2017
13:57Рынок в надежде на возобновление поставок пшеницы в ТурциюSeaNews Club material
13:16Импорт ТНП вырос
12:20Контейнеры Гонконга
11:37Внешнеторговый оборот Россия – ЕСSeaNews Club material
11:13Экспорт и импорт подакцизных грузов
19 апреля 2017
17:13New Weekly №33 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
17:10New Weekly №33 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:26Чермет на экспорт
13:17Доходы от экспорта удобрений сокращаются
11:40Шанхай и Сингапур увеличили объемы
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное