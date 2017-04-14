Импорт ТНП вырос

И в объеме, и в деньгах

Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале, по данным ФТС РФ, составил 9,9 млн пар, что на 9,9% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 24,6%, достигнув 255,2 млн долларов.

Также увеличился импорт одежды — за первые два месяца года ее ввезли на сумму 920,1 млн долларов, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 31,8 млн квадратных метров — на 27,1% больше, чем в январе-феврале 2016 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 35,4%, составив 19,5 млн долларов.

Вместе с тем объем российского экспорта х/б тканей, наоборот, снизился по сравнению с прошлогодним уровнем на 2% — до 9,66 млн квадратных метров. Доходы от экспорта при этом выросли на 39% и достигли 5,7 млн долларов.