Контейнеры Гонконга

Рост 12% в первом квартале 2017

Контейнерооборот Гонконга в первом квартале 2017 года составил почти 4,87 млн TEU — это на 12,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.

В марте через причалы порта прошло 1,77 млн TEU — по сравнению с февралем Гонконг увеличил объемы переваливаемых контейнеров на 23,3%. По отношению к марту прошлого года контейнерооборот вырос на 17,1%.