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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

20 апреля 2017, 11:37 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 149

Плюс 46% к январю-февралю 2016

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза в январе-феврале 2017 года составил 38,7 млрд евро — это на 46,6% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года.
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