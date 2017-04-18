Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
20 апреля 2017, 11:37 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 149
Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза в январе-феврале 2017 года составил 38,7 млрд евро — это на 46,6% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года.
Плюс 46% к январю-февралю 2016
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
- Заказать: Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 12 месяцев) - 45000 руб.
- Заказать: Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 6 месяцев) - 26000 руб.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!