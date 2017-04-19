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Экспорт и импорт подакцизных грузов

20 апреля 2017, 11:13 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 137

Итоги января-февраля

По итогам первых двух месяцев 2017 года объем экспорта водки из России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%, составив 228,1 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В деньгах экспорт водки также увеличился на 17,8% — до 13,9 млн долларов.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении также вырос по сравнению с январем-февралем 2016 года на 55,8%, до 255,2 млн долларов.

Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 20 млн долларов — на 29% больше, чем годом ранее.

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